Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина требовала не давать стране статус кандидата в ЕС.

По словам Гарибашвили, глава парламентской фракции Украины "Слуга народа" Давид Арахамия лично ездил в Европу и США и настаивал на этом.

"Арахамия практически ультиматум выдвинул Европе о том, что, если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены", - сказал Гарибашвили.

Он не указал, откуда ему это известно, но добавил, что поддерживали Киев в этом вопросе и сторонник экс-президента страны Михаила Саакашвили, бывший посол в ЕС Саломе Самадашвили.

Напомним, Украина обвинила Грузию в оказании России помощи для обхода санкций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.