Соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе в комментарии "Стране" отреагировал на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, о том, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий в Украине.

"Это заявление - полнейший бред. Я ещё раз хочу обратиться к своему родному народу: пора возвращать государство, честь и достоинство. А там уже будет понятно, будет ли Грузия себе возвращать территориальную целостность или достоинство", - заявил Сакварелидзе.

Он назвал фактического правителя Грузии олигарха Бидзину Иванишвили "наместником Путина".

"Это было подтверждено последним разговором российского предпринимателя Владимира Евтушенкова с Бидзиной Иванишвили, в ходе которого они вместе искали схему, как уйти от международных санкций (В Интернете появилась запись якобы разговора Иванишвили с Владимиром Евтушенковым, попавшим под международные санкции после вторжения России в Украину - Ред.). Их разговор доказывает то, что грузинского государства как такого не существует, потому что оно временно захвачено путинским наместником", - считает Сакварелидзе.

Напомним, что прошлой осенью бывший президент Грузии и бывший украинский чиновник Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и почти сразу же был задержан, поскольку на родине он дважды приговорен судом за различные преступления.

Пока над ним шел судебный процесс, Саакашвили объявил голодовку и сказал, что готов умереть от голода, чтобы "вырвать Грузию из когтей российских олигархатов".