"Символический жест приближается". Так называется статья Тagesschau о предстоящем голосовании Евросовета за статус кандидата для Украины и Молдовы.

Основной смысл заложен в слова "символический жест", которые несколько раз упоминаются в статье. "Прежде всего – символический жест", - называется один из подзаголовков статьи.

"ЕС также, похоже, согласен с тем, что предоставление статуса кандидата является прежде всего символическим жестом. Могут пройти годы, если не десятилетия, прежде чем Украина и Молдова действительно смогут стать частью ЕС", – резюмируют авторы материала.

Решение о предоставление статуса кандидата Украине должно быть принято на саммите ЕС 23-24 июня.

Между тем министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз уже предрешен.

Ранее "Страна" писала, что президент США Джо Байден сказал, что очень вероятно, что Украина станет членом Евросоюза.

Еще мы подробно разбирали, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС. Точное время их выполнения не указывается. Предварительно это может быть конец года, но дата может быть перенесена до момента окончания боевых действий.