Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

При этом, по словам Орбана, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статусы в таком же темпе.

Позиция Венгрии по вопросу поддержки вступления Украины в ЕС долгое время оставалась интригой, ведь в последнее время отношения между Венгрией и Украиной достаточно прохладные. Среди прочего Венгрия блокировала шестой пакет санкций против России и добилась того, чтобы из санкционного списка исключили патриарха Кирилла.

Напомним, что ранее мы подробно разбирали, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС. Точное время их выполнения не указывается. Предварительно это может быть конец года, но дата может быть перенесена до момента окончания боевых действий.

Также мы писали, что западные медиа не слишком оптимистичны в отношении украинских европерспектив и считают, что могут пройти годы или даже десятилетия, прежде чем Украина вступит в Евросоюз.