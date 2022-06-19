Сегодня состоялось заседание фракции "Слуга народа" - в обычном, офлайн формате. Фракция монобольшинства заслушивала чиновников и обсуждала вопросы евроинтеграции.

Об этом сообщает спикер партии Юлия Палийчук.

На заседании присутствовали также премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, первый замглавы Верховной Рады Александр Корниенко и замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Слуги народа" обсудили вопросы обороны, евроинтеграции, работы парламента и жизнедеятельности страны в целом.

Касательно евроинтеграции - ранее "Страна" подробно разбиралась, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Теперь этот вопрос будет рассмотрен лидерами 27 государств - членов блока, из которых состоит Евросовет, на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.