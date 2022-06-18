Европейская комиссия в заключении соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы Евросоюз мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

Об этом пишет "Европейская правда".

Подобных положений до сих пор не было ни в одном из выводов Еврокомиссии по заявкам о членстве, которые поступали от других государств.

То есть Брюссель сделал "шаг навстречу" Украине и Молдове, "учитывая особое положение Украины".

Но если Украина не совершит прогресса по 7 блокам реформ, которые требует Еврокомиссия, статус кандидата сохранить не получится.

Пока нет конкретных сроков, в которые Украина должна выполнить эти условия. Предварительная дата - конец года, но она может быть перенесена до момента окончания боевых действий.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС с условиями.

Ранее мы подробно рассказывали, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены Евросоюза.

Также "Страна" писала, что для вступления в Евросоюз от Украины потребовали имплементировать директиву о СМИ.