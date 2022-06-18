Несмотря на рекомендацию Еврокомиссии предоставить статус кандидата в ЕС Украине, западные медиа не слишком оптимистичны в отношении украинских европерспектив.

В частности, в аналитическом материале CNN говорится, что "далеко не факт", что желание Киева вступить в ЕС будет исполнено.

"Хотя большинство европейских стран твердо поддерживают Украину и в той или иной степени помогали Зеленскому в его военных усилиях, далеко не факт, что его желание будет исполнено", – пишет CNN.

"По политическим и процедурным причинам возможно, что ЕС в конечном итоге решит, что сейчас не время. И даже если бы они согласились с мнением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна быть рассмотрена на предмет членства, могут пройти годы, даже десятилетия, прежде чем это станет реальностью", – говорится в статье.

Между тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, что его страна поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как писала "Страна", президент России Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз. По словам Путина, Россия "ничего не имеет против" вступления Украины в ЕС, так как он не является военный блоком.