Нидерланды поддержат предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, пишет в Twitter президент Украины.

"Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, Нидерланды вместе с Данией назывались странами, выступающими против кандидатства в ЕС для Украины. Но сегодня Дания тоже выступила в поддержку "украинского" статуса.

"Интригой остается только позиция Венгрии, у которой с украинской властью серьезный конфликт", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что три страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.