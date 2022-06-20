Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз уже предрешен.

"Состоялась дискуссия о статусе кандидата для Украины. Сейчас трудно предполагать, что этот статус Украине не будет предоставлен. Здесь было согласие. Кажется, этот вопрос предрешен", - сказал Рау после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Решение о предоставление статуса кандидата Украине должно быть принято на саммите ЕС 23-24 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом, по словам Орбана, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статусы в таком же темпе.

Также мы писали, что президент США Джо Байден сказал, что очень вероятно, что Украина станет членом Евросоюза.

"Вполне вероятно, Украина станет членом ЕС", - заявил он.

Еще мы подробно разбирали, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС. Точное время их выполнения не указывается. Предварительно это может быть конец года, но дата может быть перенесена до момента окончания боевых действий.