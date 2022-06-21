Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции.

Напомним, все 27 государств-членов Европейского Союза собираются официально поддержать предоставление Украине статуса кандидата. Это должно произойти на нынешней неделе после встречи послов ЕС в понедельник, 20 июня, на которой никто не возражал против такого решения. Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня. Как ожидается, в эти дни рекомендациям комиссии будет дан зеленый свет.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.