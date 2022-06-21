Все 27 государств-членов Европейского Союза собираются официально поддержать предоставление Украине статуса кандидата. Это должно произойти на нынешней неделе после встречи послов ЕС в понедельник, 20 июня, на которой никто не возражал против такого решения. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на осведомленные источники.

На прошлой неделе Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине этот статус, что является первым, но очень символичным шагом на долгом пути к членству в ЕС. Исполнительный орган блока включил условия, связанные с верховенством права, правосудием и борьбой с коррупцией, которые придется принять Киеву на пути в ЕС.

Блок также намерен поддержать мнение комиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными, поскольку обсуждения носят частный характер.

Этот статус особенно важен для Украины, которая вложила так много своего политического будущего в более тесные отношения с Европой, поскольку ищет моральной поддержки в противодействии российской агрессии.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня. Как ожидается, в эти дни рекомендациям комиссии будет дан зеленый свет, сообщили источники.

Окончательное решение о предоставлении статуса и любые сопутствующие условия должны быть одобрены всеми государствами-членами, прежде чем оно станет окончательным. Согласно проекту выводов саммита, предлагаемая форма формулировки еще не оформлена в письменном виде.

"Пришло время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в ЕС", - написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме , приглашая лидеров на саммит на этой неделе. Также он добавил, что предложит им предоставить статус кандидата Украине и Молдове.

По словам представителя ЕС, обсуждения идут в правильном направлении, и статус кандидата Украины находится на пути к утверждению.

Ранее сообщалось, что ЕК в заключении соответствия требованиям Украины для государства-кандидата предложила, чтобы ЕС мог отменить статус в случае, если Украина будет нарушать свои обязательства.

"То есть, Брюссель сделал "шаг навстречу" Украине и Молдове, "учитывая особое положение Украины", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Что за условия выдвинула для Украины Еврокомиссия и почему их будет не просто выполнить украинской власти мы подробно писали здесь.

Напомним, Венгрия поддержала статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.