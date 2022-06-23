В Министерстве обороны прокомментировали вчерашние о вхождении ВСУ в Херсон. Информацию, распространенную в сети, назвали фрагментарной и некорректной, а урон сравнили с действиями ребенка, который может не осознать, как в искренних объятиях душит животное.

Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр у себя в Facebook.

"Так бывает, что маленький ребенок, из-за невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное. Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более, что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте.

Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ", - написала Маляр.

По ее словам, информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения сделки, считается некорректной.

"Дождитесь официальной информации от Генерального штаба. Да, во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности.

Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит вред нашим Вооруженным Силам и затрудняет выполнение поставленных задач", - акцентировала она.

Напомним, вчера вечером украинские соцсети заполнили однотипные сообщения о том, что "украинские войска зашли в Херсон и уже заняли 4 улицы". Однако это не подтверждали ни местные жители, ни военные.

Ранее Генштаб ВСУ в сводке сообщал о том, что войска РФ штурмуют Золотое и готовятся наступать под Херсоном в сторону Николаева.

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