Президент Украины Владимир Зеленский, который подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, записал новое видеообращение во вторник, 21 июня.

Главное из заявлений президента:

Сегодня был марафон телефонных переговоров - с премьером Словакии, президентом Литвы, премьерами Венгрии, Португалии, Дании, Испании, Ирландии и Хорватии. В Киеве встретился с премьером Люксембурга. Эта страна отдала Украине 15% своего военного бюджета. Подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. Защита всех людей от насилия и дискриминации - наш принцип. Во всех переговорах говорю о том, что нужен 7-й пакет санкций ЕС против России. Россия должна постоянно чувствовать давление за свою антиевропейскую позицию. Российские войска серьезно давят в Донецкой, Харьковской и особенно Луганской областях. Украинские военные усилили защиту в Луганской области, где сейчас горячее всего. На юге ВСУ постепенно освобождают Херсонскую область.

Напомним, детали по Херсонщине сегодня озвучивал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он заявил, что украинская армия находится в 15 километрах от Херсона. При этом Арестович заявил, что "все непросто" и оставшиеся до Херсона 15 километров "можно идти полгода".

Также у Зеленского подтвердили подготовку встречи в Стамбуле Украины, России и ООН по вывозу зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.