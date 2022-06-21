Владимир Зеленский встретился с американским актером Беном Стиллером в Офисе президента в Киеве.

Видео встречи опубликовал Телеграм-канал Зеленского.

При встрече Стиллер сказал Зеленскому, что он его герой.

"Это слишком для меня", - отреагировал Зеленский.

В разговоре с актером президент сказал, что мир устал ежедневно получать новости о войне в Украине, а визит комика привлек внимание людей к этой теме.

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макарово, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом", - сказано в подписи к видео.

Ранее "Страна" сообщала, что Стиллер, который является послом доброй воли ООН по делам беженцев, прибыл в польский город Жешув на границе с Украиной. Он привез гуманитарную помощь и встретился с украинскими беженцами. после чего отправился во Львов.

Также Стиллер побывал в Макарове и Ирпене Киевской области. В Ирпене он пообщался с местными жителями, пережившими оккупацию.