Голливудский актер Бен Стиллер после Львова посетил Макаров под Киевом. Видео
Голливудский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер побывал в разрушенном российскими войсками поселке Макарове, Киевской области.
Об этом сообщает "Суспильне".
Макаров находится на Житомирской трассе и был в числе населенных пунктов, пострадавших от войны.
Также он посетил разрушенные объекты Ирпеня и пообщался с местными жителями, пережившими оккупацию.
На вопрос журналистки "Суспильного" о впечатлениях, Стиллер ответил "Nice to meet you" (рад встрече).
Напомним, вчера Бен Стиллер привез гуманитарную помощь в польский город Жешув на границе с Украиной. После он посетил Львов.
Также сообщалось, что в мае во Львове побывала Анжелина Джоли. Голливудская актриса приехала в областной центр на Западной Украине и посетила одну из городских кофеен, а также пообщалась с местными жителями на вокзале.
Вслед за Анджелиной Джоли во Львов прилетел Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа из "Властелина колец".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.
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