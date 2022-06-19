Голливудский актер Бен Стиллер прибыл в польский город Жешув на границе с Украиной. Он привез гуманитарную помощь и встретился с украинскими беженцами.

Об этом говорится в Твиттере Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Стиллер - посол доброй воли ООН по делам беженцев.

"Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разлучены войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности", - говорится в сообщении.

Также о своем приезде написал и сам Бен Стиллер в Инстаграм.

"Миллионы были вынуждены покинуть свои дома, более 90% из которых составляют женщины и дети. Я здесь, чтобы учиться, делиться историями, иллюстрирующими влияние войны на человека, и призывать к солидарности. Я надеюсь, что вы поддержите нас и поделитесь своими собственными посланиями поддержки людям, которые покинули свои дома в Украине, и людям, которые были вынуждены бежать по всему миру. Каждый имеет право искать безопасность. Кто угодно, где угодно, когда угодно", - написал актер.

После Жешува Стиллер прибыл во Львов.

Бен Стиллер известен публике своими ролями в таких фильмах, как "Образцовый самец", "Ночь в музее", "Знакомство с Факерами" и "Дюплекс".

Ранее мы писали, что в мае во Львове побывала кинозвезда Анжелина Джоли. Голливудская актриса приехала в областной центр на Западной Украине и посетила одну из городских кофеен, а также пообщалась с местными жителями на вокзале.

Вслед за Анджелиной Джоли во Львов прилетел Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа из "Властелина колец".

Тем временем война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.