Центр по приему беженцев из Украины в Праге будет закрыт с 16 июня из-за загруженности столицы и отсутствия системы перевода беженцев в другие, менее загруженные регионы. Об этом заявил мэр города Зденек Гржиб, передает "Актuality".

После закрытия центра волонтеры возле него и на центральном вокзале будут сообщать прибывшим о возможных вариантах размещения в других городах.

Это будет происходить на основании предварительного решения кризисного штаба столицы.

Мэр Праги также напомнил, что обращал внимание на проблему переполненности Праги с марта. "В Праге на тысячу местных жителей беженцев в четыре раза больше, чем в других регионах", - подчеркнул мэр.

Также в столице не хватает мест в школах или детсадах, куда матерям нужно устроить своих детей, чтобы получить работу. Центр в пражском районе Высочаны сейчас зарегистрировал наибольшее количество прибывших из Украины - с начала войны более 90 тысяч человек.

Как писала "Страна", с 12 июня чешский перевозчик RegioJet запускает регулярный рейс между Прагой и Киевом. Из Киева поезд будет отправляться в 8:30 и прибывать в Прагу в 8:55 следующего дня.

Напомним, Чехия отправит Украине новую партию вооружения на более чем $25 млн. Также в Минобороны Чехии опровергли заявление о том, что НАТО не будут поставлять Украине тяжелое вооружение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.