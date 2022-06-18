В Евросоюз в последнее время массово не пускают украинцев, которые оформили там временное убежище (по 24 параграфу), но выехали за пределы ЕС, а потом хотели вернуться.

Соответствующие истории украинцы рассказывают в соцсетях.

Например девушка на видео, врач, рассказывает, что она с начала войны с тремя детьми находилась в Польше. Летала в Ливан, а обратно заехать оказалось проблемно. Ей сказали, что превышен предельно допустимый срок безвизового пребывания в ЕС, хотя на получивших временное убежище это правило не должно распространяться.

Такая же ситуация по Италии. Итальянцы говорят, что люди могут выезжать в Украину и потом возвращаться. Но венгры не пускают.

То есть, похоже на то, что этот вопрос решают на усмотрение пограничников той страны, через которую въезжаешь обратно - могут пустить, а могут и не пустить.

По последним данным ООН, с начала войны из Украины выехали уже 7 миллионов беженцев.

Также мы публиковали статью The Guardian о том, что в Великобритании сотни украинских беженцев остались без жилья.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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