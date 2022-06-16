В Государственной пограничной службе рассказали украинцам о правилах вывоза детей за границу во время войны.

Об этом Госпогранслужба Украины пишет в Facebook.

Пограничники сообщили, что на период действия военного состояния ребенка до 16 лет за границу могут сопровождать один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Для вывоза таким лицам необходимо иметь заверенное органом опеки и попечительства заявление одного из родителей или нотариально заверенное согласие обоих родителей ребенка.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины изменил организацию выезда детей за границу на оздоровление и отдых.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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