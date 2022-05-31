Кабинет министров одобрил решение, которым упростил путем цифровизации процесс подачи документов гражданами, желающим взять ребенка на воспитание в семью. Об этом в своем Телеграм сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Упрощен (путем цифровизации) процесс подачи документов гражданами, которые изъявили желание взять ребенка на воспитание в семью. В частности, предусмотрена возможность получения первичной консультации относительно усыновления ребенка в онлайн-режиме с использованием электронных средств коммуникации или с помощью телефонной связи", - написал Мельничук.

По его словам, теперь можно подавать соответствующее заявление через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Также усовершенствован механизм прохождения гражданами, желающими взять в свою семью ребенка, курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также Кабмин еще 24 мая упростил механизм передачи ребенка, временно эвакуированного (перемещенного) на территорию другого государства, в семью усыновителей.

Ранее стало известно, что Россия также хочет поменять законодательство, чтобы упростить усыновление украинских детей.

Напомним, в Киеве застрелили американца 65-летнего Сержа Зевлевера, который помогал усыновлять украинских детей с синдромом Дауна. Он был найден мертвым с огнестрельными ранениями возле своего дома на улице Старонаводницкой в Киеве на третий день войны - еще 26 февраля. По факту смерти иностранного гражданина расследуется уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Рассматриваются разные версии.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли более 4 тысяч мирных граждан, среди них 262 ребенка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.