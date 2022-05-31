С начала войны в Украине погибли 4 074 мирных жителя, 4 826 граждан получили ранения.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, погибли 262 ребенка и еще 415 детей ранены.

Большинство людей погибли и получили ранения в результате применения боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, в которых продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ждут подтверждения.

Ранее мы писали, что в ООН назвали "преждевременными спекуляциями" обсуждение отправки миротворцев в Украину.

Также "Страна" сообщала, что в ООН назвали "вполне возможной" перспективу ядерного конфликта в Украине.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.