Более 6,7 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны за три месяца с начала войны, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.



По данным организации, только за последние сутки страну покинула 41 тысяча человек.



В общей сложности с 24 февраля по 26 мая число беженцев из Украины достигло 6 700 411 человек.



По сообщению ООН, больше всего беженцев прибыло в соседнюю Польшу – 3,5 млн. Также примерно по одному миллиону пребывают в Румынии и России. Также в ООН отметили, что еще 665 тысяч разместили в Венгрии.

Ранее мы писали, что в апреле украинцы, выехавшие за границу из-за войны с Россией, потратили там около двух миллиардов долларов, рассчитываясь или снимая наличные с карт украинских банков. По данным Нацбанка, 80% средств от израсходованных в апреле $2 млрд – это оплата товаров в терминалах торговой сети и обналичивание.

Также "Страна" рассказывала, что число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек. Общее число бежавших от войны приближается к 14 миллионам. В более чем 52% перемещенных домохозяйств есть дети.