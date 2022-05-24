Украинская беженка София, которая увидела британца Тони из семьи, заявляет от том, что десятилетний брак был расторгнут не по ее вине. Кроме того, девушка рассказала о том, что теперь из-за этой ситуации родителям беженки из Львова стыдно за нее.

Об этом пишет британская газета The Sun.

Теперь нашедшая британскую любовь украинка сообщает, что ее родителям стыдно из-за того, что молодая девушка разбила десятилетний брак и теперь они не могут выйти на улицу .

"Каждая британская семья теперь будет думать: "Я не могу принять беженку, потому что она заберет у меня моего мужа", - приводит аргументы своих критиков девушка.

Но София считает, что расставание произошло не по ее вине, и добавляет, что теперь ей пишут люди, которые говорят, что она ужасный человек, что она сделал что-то плохое для своей страны.

"Я проводила много времени с Лорной (бывшая жена британца - Ред.) и пыталась ей помочь. Но она была двуличной. Ее постоянные подозрения только сблизили нас с Тони. Она создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то происходит, когда этого не было. Так что это ее вина", - говорит София.

По словам девушки, именно Лорна спровоцировала возникновению этой ситуации с разрывом семьи.

"Постоянно предполагала, что что-то происходит, когда это не так. Так что это ее вина", - сказала украинка.

София признала, что ситуация сложная, однако добавила, что по ее данным, пара разрушила свои отношения задолго до приезда украинской беженки.

"Их отношения были неудачными. Ничто из этого не является моей работой", - сказала София.

Бывшая жена Тони - Лорна. Источник: thesun.co.uk

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