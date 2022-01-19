В Украине будет создана Государственная служба по делам детей. Предусматривающее такое нововведение постановление принял Кабинет министров на заседании в среду, 19 января.

В пояснительной записке говорится, что новая структура создается в связи с углублением социально-экономического кризиса, из-за вооруженного конфликта на востоке страны и эпидемии коронавируса.

Как будет работать новая служба пока неясно. Министерство социальной политики должно разработать проект положения о Госслужбе по вопросам детей. Но Фонду госимущества уже поручили подыскивать помещение для этой структуры.

Работу Государственной службы по делам детей будет курировать Кабинет министров (как, к примеру, и Госстат). Ее отнесли к центральным органам исполнительной власти.

Напомним, Кабмин предлагает обязать производителей лекарств отвечать за их безопасность и эффективность.

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