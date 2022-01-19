В Украине хотят имплементировать в фармацевтическое законодательство европейские нормы. На сегодняшнем заседании Кабинета министров был согласовал законопроект, который прописывает обязанности и права владельцев регистрационных удостоверений на лекарства.

В частности, в украинском законодательстве появится понятия заявитель и владелец регистрационного удостоверения. Заявитель - это представитель собственника прав на препарат, который будет подавать заявку на его регистрацию в Украине. Причем, чтобы получить статус заявителя, компании придется регистрировать юридическое лицо. То есть, это будет представитель производителя в Украине.

Именно заявитель будет отвечать за безопасность и эффективность лекарственного средства и достоверность информации в регистрационном досье.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин разрешит тратить "Вовину тысячу" на лекарства только украинцам старше 60 лет.

Также мы сообщали, что ВОЗ добавила в список лекарств от ковида два новых препарата, которые снижают летальность и потребность в ИВЛ.