Кабмин утвердил порядок организации и осуществления общевоенной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению. Порядок закреплен в постановлении правительства №1443 от 29 декабря 2021 года.

Документ опубликован на сайте правительства.

В постановлении указано, общевоенная подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период "независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства". Целью такой подготовки указано "формирование в обществе готовности к устойчивому сопротивлению агрессору, в частности в информационном пространстве, патриотического сознания и устойчивой мотивации, приобретения и поддержания гражданами знаний и практических умений, необходимых для защиты Украины".

Подготовка рассчитана на граждан допризывного и призывного возраста, военнообязанных, резервистов и "других категорий граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению".

Подготовка делится на начальную и базовую.

Начальная нужна для "формирования у граждан первичных общевоенных знаний и специальных компетентностей по оборонному сознанию". То есть, носит ознакомительный характер.

Базовая нужна для подготовки граждан выполнять задачи "как в мирное, так и военное время в боевых условиях".

В рамках базовой подготовки человека будут учить ориентированию на местности, обращению с оружием, оказанию домедицинской помощи, обращением с самодельной взрывчаткой, и заниматься формированием "устойчивых морально-психологических качеств, необходимых для защиты Украины"

Начальная подготовка - аналог "допризывной подготовки юношей", ориентирована на старшую среднюю школу.

Базовая подготовка возлагается на плечи Минобороны и организуется с местными властями.

В постановлении говорится, что граждан будут обучать боевой стрельбе.

"Граждане обязаны прибыть в определенные места сбора в установленное время в день начала мероприятий подготовки. Обучение граждан умению ведения огня по определенным видам оружия боевыми патронами проводится на стрельбищах и в тирах воинских частей, высших военных учебных заведений, общественной организации "Общество содействия обороне Украины" и спортивных организаций", - говорится в документе.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, в чем суть закона об основах национального сопротивления. Если коротко, то в 2014 году добробаты в большинстве случаев создавались под эгидой МВД и его главы, а сейчас все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным. Формировать добровольческие "армии" в регионах по закону можно будет уже сейчас, без всякой войны. Они будут вооружены как за счет бюджета, так и получат право использовать свое оружие.

Также мы писали, что с 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления, который создает мини-армии Зеленского.