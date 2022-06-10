Органы госрегистрации потеряли возможность работать на временно захваченных территориях. Поэтому если малыша зарегистрировали там, то родители могут обратиться в суд на подконтрольной территории и попросить зарегистрировать его в Украине. Об этом сообщает Министерство юстиции в Facebook.

Процедура суда на подконтрольной Украине территории проходит в упрощенной процедуре и без уплаты судебного сбора. В этом случае к перечню оснований госрегистрации рождения ребенка прилагается решение суда об установлении факта рождения, которое подлежит немедленному исполнению.

Во время войны также нет привязки к месту проживания родителей или месту рождения ребенка. Государственная регистрация рождения проводится любым органом государственной регистрации актов гражданского состояния по обращению одного или двух родителей, кого-либо из родственников, друзей или другого доверенного лица, в том числе в органы местного самоуправления (исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов).

Привычными основаниями для государственной регистрации рождения является медицинское заключение о рождении и медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о), а также справка произвольной формы без проставления печати, которая выдается медработником при отсутствии возможности заполнения медицинского свидетельства.

Подтверждение факта рождения ребенка вне учреждения здравоохранения на период действия военного положения на территории Украины проводится предоставлятелями медпомощи путем заполнения врачом Медицинского свидетельства о рождении (ф. № 103/о) после проведенного осмотра женщины, родившей ребенка, и самого ребенка.

В Минюсте уточняют, что такой осмотр возможен, если в первично-учетной медицинской документации женщины, в том числе в электронной системе здравоохранения, имеются сведения, подтверждающие факт беременности такой женщины.

Семейный кодекс Украины обязывает родителей зарегистрировать рождение ребенка в течение 1 месяца, но это не ограничивает их в праве обратиться в отдел госрегистрации актов гражданского состояния в более поздние сроки. В период войны ответственность за нарушение месячного срока не применяется, акцентируют в Минюсте.

Там отмечают, что документ, удостоверяющий факт рождения, является принципиальной деталью для последующей регистрации рождения ребенка. Государственная регистрация рождения бесплатна.

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