В Украине вскоре заработает новая функция социальной сети "Инстаграм", направленная на помощь в поиске пропавших детей. Она называется AMBER Alerts. Об этом сообщается в блоге Инстаграма.

"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда больше людей его ищут, особенно в первые несколько часов. С помощью новой функции AMBER Alerts, после того как правоохранительные органы ее активируют, когда вы будете находиться в определенной зоне поиска ребенка, оповещение теперь появится в вашей ленте Инстаграм", - отметили в соцсети.

В ближайшие недели новая функция, в разработке которой помогали правоохранительные органы США, Великобритании, Австралии и Мексики, станет доступной для пользователей из 25 стран, в частности и Украины.

Отмечается, что в Фейсбуке AMBER Alerts была запущена в 2015 году. С тех пор специальное оповещение помогло найти сотни детей в США и во всем мире.

Как писала "Страна", украинскую власть призвали упорядочить списки волонтеров и открыть реестр разрешений на выезд из страны.

Также глава СНБО Алексей Данилов рассказал, как составляли готовящийся к публикации реестр коллаборантов, о котором подробно писала "Страна".

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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