Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент, связанный с войной и "Азовом".

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров по итогам встречи с президентом Meta по глобальным вопросам Ником Клеггом.

"Только что встречались с корпорацией Meta, говорили о ситуации с блокировкой украинских медиа, украинских блогеров, батальона "Азов", - сказал Федоров.

Федоров заявил, что уже достигнуты определенные договоренности и многие решения последуют в ближайшее время.

Ранее Facebook и Instagram объяснили, почему блокировали хэштеги "Буча" и "Бучанская резня".

Также в Meta довольно быстро передумали и перестали позволять призывы к убийству россиян и Путина.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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