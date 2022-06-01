Государственная миграционная служба упростила порядок выдачи, продления и замены заграничных паспортов для детей - граждан Украины. Об этом говорится в сообщении на странице Министерства внутренних дел на Facebook.

"Каждый ребенок имеет возможность пересекать государственную границу в обоих направлениях на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен, а также на основании паспорта для выезда за границу его родителей или законных представителей, в который внесена информация об этом ребенке", - заявила заместительница министра внутренних дел Катерина Павличенко.

Также родители или законные представители ребенка могут сформировать и использовать е-паспорт для выезда за границу детям в возрасте до 14 лет.

Скриншот: Facebook/МВС України

Ранее "Страна" писала, что в Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что в страну не вернутся 1,5 миллиона беженцев. То есть примерно 20% из тех, кто покидает страну, спасаясь от войны.

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