В Украину, по данным Государственной пограничной службы страны, въезжает больше людей, чем уезжает из нее. Так, в страну за минувшие сутки прибыли почти 45 тысяч человек, около 41 тысяч из них украинцы, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"За сутки 28 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств. Из Украины за минувшие сутки выбыли 40 тысяч человек. В Украину за минувшие сутки прибыли почти 45 тысяч человек, около 41 тысяча из них - украинцы ", – говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники оформили более 251 грузовика с гуманитарной помощью.

Скриншот: Telegram/ДПСУ | Держприкордонслужба

Напомним, что по данным ООН Украину покинули почти 7 млн человек.

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