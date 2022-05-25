Российский артист Максим Галкин заявил, что "разделяет ответственность" из-за вторжения России.

Об этом он заявил в соцсетях.

Комик пожертвовал деньги Украине и заявил, что так должен поступить каждый гражданин РФ.

"Как и обещал, часть денег, которые я заработал на концертах в израильском туре, переведу беженцам из Украины, фондам, которые помогают беженцам. Это я уже сделал. Перевел средства в несколько фондов", - сказал Галкин.

Также Галкин заверил в дальнейшей помощи украинцам.

Напомним, ранее в России после антивоенных заявлений Максима Галкина поругались Киркоров и Симонян.

Также в апреле российский "Первый канал" решил заменить Максима Галкина после его слов об осуждении действий РФ.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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