Киевский ведущий и юморист Олег Грюндик попал в скандал из-за шутки во время стендапа во Львове.

Грюндик выступал в рамках во львовском клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall.

В стендапе комик вспомнил о денежной компенсации семьям погибших военных и провел параллель с "Вовиной тысячей".

"Семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 млн грн, слышали такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал", – выдал юморист.

В зале шутку восприняли без критики, но затем в соцсетях поднялся скандал.

И Грюндик записал видеообращение, заявив, что не хотел никого обидеть этой шуткой, и принёс извинения.

"Я выбрал неудачный пример, потому что пошутил о том, что... Я преследовал цели кого-либо обидеть или каким-то образом задеть. В данном случае я прежде всего акцентировался на непосредственно ограничении вариантов траты этих средств. Я считаю, что шутка не является серьезным проявлением позиции, это в первую очередь шутка. Если я кого-то обидел этой шуткой, я приношу свои искренние извинения", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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