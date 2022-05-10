В Совете федерации РФ задумались о том, что стране необходим законопроект, который запретил бы упоминать в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах имена артистов, уехавших из России после начала войны в Украине. Такое предложение высказал "сенатор от Крыма" Сергей Цеков, пишет "РИА Новости".

Цеков отметил, что "это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть".

Он считает, что любые упоминания, даже отрицательные, на руку артистам, поскольку все равно способствуют их популярности.

"Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?" - сказал сенатор.

По его словам, законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких деятелей искусства, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение такого запрета.

Мы рассказывали о российских звездах и других публичных деятелях, которые осудили войну. Среди них - банкир Тиньков, комик Максим Галкин, ведущий Иван Ургант.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.