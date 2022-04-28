Первый канал заменил Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером" после того, как ведущий опубликовал пост с осуждением действий России, а часть средств с концертов обещал пожертвовать украинским беженцам.

Съемки "Сегодня вечером" несколько месяцев стояли на паузе, теперь же программа возвращается в эфир, но уже без Галкина, уехавшему в Израиль шоумену нашли замену. Съемки планируют закончить в ближайшее время, чтобы показать зрителям "Сегодня вечером" уже 7 мая.

В настоящий момент точных данных, кто станет новым ведущим, сменившим Галкина, нет. "Первый канал" держит в секрете того, кто может заменить Галкина. По информации "Комсомольской правды", главными кандидатами на роль нового ведущего являются Дмитрий Борисов и Дмитрий Дибров.

Известно, что Галкин вел программу последние пять лет, сначала в компании Юлии Меньшовой, потом один.

Напомним, у Навального создали список из шести тысяч "поджигателей войны", куда попали Путин, Собчак, Канделаки и другие.

В начале войны в Украине Ксения Собчак вместе с сыном улетела из России в Израиль. Позже она опровергла слухи о том, что находится в Израиле, и намекнула, что не получала гражданство этой страны.

Напомним, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.