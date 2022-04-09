Российская журналистка, ведущая, бывший кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак косвенно опровергла слухи о том, что она получила израильское гражданство.

Журналистка выложила видео, на котором она прохаживается по набережной в Подмосковье у одного из местных ресторанов.

"Нахожусь на великой реке Иордан в районе рублево-успенского шоссе, - пошутила телеведущая в видео. - И ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Конечно, все это фотообои, потому что я нахожусь сейчас как минимум у Стены Плача", - сообщила Собчак.

Она не стала прямо опровергать, что получила или не получила гражданство другой страны, но в видео показала, что она находится в России, и дала понять, что и все остальные слухи также неправдивы.

Напомним, что в начале марта Ксения Собчак покинула территорию России и прибыла в Тель-Авив вместе с сыном. Тогда она опровергала слухи об эмиграции из России и заявляла, что речь идёт лишь о "давно запланированном путешествии на время отпуска".

Также мы рассказывали, что "Слуги народа" хотят запретить лицам, имеющим двойное гражданство (украинское и российское), занимать должности в Украине на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без неё.