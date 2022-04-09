Российская журналистка, ведущая, бывший кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак получила израильское гражданство.

Источник, знакомый с подробностями, подтвердил израильскому Haaretz, что гражданство получили Собчак и ее сын от первого брака.

Уточняется, что дедушка Собчак по материнской линии - еврей. Отец ее сына, Максим Виторган, тоже имеет еврейское происхождение.

Напомним, что Собчак - дочь мэра Санкт-Петербурга, у которого в начале своей политической карьеры работал нынешний президент России Владимир Путин.

Напомним, что в начале марта Ксения Собчак покинула территорию России и прибыла в Тель-Авив вместе с сыном. Тогда она опровергала слухи об эмиграции из России и заявляла, что речь идёт лишь о "давно запланированном путешествии на время отпуска".

Также мы рассказывали, что "Слуги народа" хотят запретить лицам, имеющим двойное гражданство (украинское и российское), занимать должности в Украине на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без неё.