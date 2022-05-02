Вокруг уехавшего из РФ комика Максима Галкина, который обвинил РФ в ракетном ударе по Одессе и раскритиковал российскую власть за то "количество страшных вещей", которые она делают в Украине, разгорелся скандал.

Отметим, еще 24 апреля Галкин в видеообращении заявил, что Россия виновна в огромном количестве "страшных вещей", однако власти страны перекладывают ответственность за военные преступления на других.

"Зверства в Буче - это не мы. Малайзийский Боинг MH17 - это не мы. Мариуполь сравняли с землей - это не мы. В Одессу летит ракета - это мы, но не совсем мы. Все - не мы. А мы что там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память…", - сказал Галкин.

Главред RT Маргарита Симоньян раскритиковала Галкина после того, как тот осудил РФ за войну в Украине.

В эфире телеканала "Россия-1" она заявила, что Галкин "гей" и что он женился "на пожилой женщине для отвода глаз, для личного обогащения и для пути в карьере".

В свою очередь экс-супруг Пугачевой Киркоров заступился за Галкина и сказал, что Симоньян "не имеет права сеять раздор, так как свечку не держала".

"... Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе такое право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", - возмутился певец.

На этом скандал не утих. Симоньян решила ответить Киркорову.

"А ваши бывшие родственники, Филипп, ср@т этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то неловко", - написала Симоньян в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что российский "Первый канал" решил заменить Максима Галкина после его слов об осуждении действий РФ.

Также мы писали, что Киркорову и Гагариной запретили въезжать в Эстонию из-за поддержки войны в Украине.