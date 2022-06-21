Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.

"Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации", - прокомментировал президент ратификацию документа.

Как писала "Страна", 18 июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

Уже на следующий день, 19 июня, комитет Верховной Рады по международной политике поддержал ратификацию документа. В тот же день во Всеукраинском совете церквей, куда входят все крупные конфессии Украины, раскритиковали намерение Зеленского провести через Верховную Раду Стамбульскую конвенцию.

"Игнорирование факта наличия биологических полов, характеризующих женщину или мужчину, и связанное с этим обязательство обучать детей нестереотипным гендерным ролям (статья 14 конвенции) несет угрозы искажения у молодого поколения своей половой идентичности, популяризации однополых сексуальных отношений и распространения случаев гендерной дисфории (обратная сторона эйфории - Ред.) среди детей и молодежи", - говорится в заявлении Совета церквей по поводу документа.

Однако 20 июня Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.

"Страна" подробно анализировала ситуацию с ратификацией.