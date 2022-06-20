Украинский парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции. За проголосовало 259 нардепов. Против - восемь.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в понедельник, 20 июня.

Ранее "Страна" писала, что не исключено, что требование ратификации Стамбульской конвенции - одно из условий для утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе для Украины.

Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы. Она подписана 45 странами и Европейским Союзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не ратифицирована Радой.

Предпринятая в 2016 году попытка провалилась из-за прописанных в документе понятий "гендер" и "сексуальная ориентация", которые государство обязуется защищать.

Это рассматривается многими как подготовка к признанию однополых браков.

Также сообщалось, что накануне против ратификации конвенции выступил Всеукраинский совет церквей.

Тем временем, в Украине уже 117-й день продолжается война. Мы следим за происходящим 20 июня онлайн.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.