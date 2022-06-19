Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси и подконтрольных сейчас России территорий Украины.

Решение парламента прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Депутат утверждает, что принятый закон "убьет прежде всего украиноязычную книгу", которую можно было "поддерживать деньгами, полученными от продажи книг русскоязычных".

"Да, так вот, насчет закона о запрете ввоза книг, принятого сегодня. И продажи ввезенных ранее. Запрете русскоязычных книг, будем называть вещи своими именами. Не понимаю, чем авторам не нравился Валуевский Циркуляр? Тем, что не их, и всё? Кстати, этот закон убьет прежде всего украиноязычную книгу, которую можно было поддерживать деньгами, полученными от продажи книг русскоязычных. Но денег не будет. Перевели на украинский Эмский Указ, вот и всё", - написал Бужанский.

Ранее мы также писали, что рада приняла закон о запрете символики вторжения России. Закон о запрете символики военного вторжения в Украину парламент принял с поправками президента. Благодаря этому, расширен круг случаев, когда символику Z и V не запрещается использовать в легитимных целях. "Страна" писала, в каких случаях разрешат использовать буквы Z и V.

Кроме того, в Украине отныне не будет российских и белорусских лекарств. Соответствующий законопроект 316 голосами Верховная Рада поддержала в конце мая. Предлагается предоставить возможность Минздраву отказывать в госрегистрации лекарства или отменять его госрегистрацию в Украине, если будет выявлено, что хотя бы один этап его производства осуществляется в РФ или Беларуси. То же самое будет разрешено сделать, если заявитель или его представитель связаны с российскими компаниями.