Хмельницкий облсовет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области. За это решение проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщила председатель Хмельницкого облсовета Виолета Лабазюк.

Этим решением депутаты также рекомендовали Хмельницкой ОВА создать рабочую группу по разъяснительной работе насчет моратория и ввести в ее состав работников администрации, правоохранителей и общественников. Мораторий будет действовать до конца войны.

Инициатор моратория Виолета Лабазюк заявила, что сейчас на "последних звонках" звучат русские песни и это, по ее мнению, неправильно.

"Это неправильно. У нас есть государственный украинский язык, у нас много хороших украинских песен", - говорит она.

Напомним, ранее аналогичный запрет издали в Ивано-Франковске.

Также сообщалось, что в Тернополе власти запретили уличным музыкантам петь песни на русском языке.

Кроме того, "Страна" писала о языковых конфликтах на западе Украины между местными жителями и людьми, эвакуировавшимися из юго-восточной части страны.