Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что отношение ко всем пленным должно соответствовать Женевским конвенциям и международному праву.

Заявление прозвучало 30 марта на брифинге.

У Кирби спросили о распространяемых в соцсетях видеозаписях с жестоким отношением и пытками, которым подвергаются российские военнослужащие в Украине.

"Со стороны международного сообщества есть ожидания, что отношение ко всем военнопленным будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям", - отреагировал он на вопрос журналиста.

Кирби при этом отметил, что США не собираются поднимать тему отношения к пленным в специальных дискуссиях с украинскими властями.

"Мы не планируем проводить дискуссий с украинским руководством по этому вопросу", - добавил он.

В сети появились видеозаписи, на которых, предположительно, украинские военные пытают удерживаемых ими российских военнослужащих. После этого в ООН призвали Россию и Украину расследовать случаи проявления жестокости к военнопленным.

А Россия на переговорах в Стамбуле сообщила об обещании Украины наказать пытающих военных РФ.