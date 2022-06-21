После нескольких месяцев нарастания конфронтации между Венгрией и Украиной сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сам президент написал у себя в Twitter.

"Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Пригласил посетить Украину с визитом. Благодарен за поддержку суверенитета нашего государства, статуса кандидата в члены ЕС и убежище украинцев во время войны",- написал по итогам беседы Зеленский.

Скриншот: Twitter/Володимир Зеленський

Разговор состоялся накануне саммита ЕС, где должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. За это должны проголосовать единогласно все страны. В том числе и Венгрия, которая раньше выступала против и занимала скорее пророссийскую позицию в конфликте, а недавно заявила, что будет голосовать за предоставление статуса кандидата Украине.

Кроме того, "Страна" писала, что недавно Венгрия высказала предложение вывозить украинское зерно через ее территорию из-за блокировки Россией черноморских портов Украины.