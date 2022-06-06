Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявление спикера венгерского парламента Ласло Кевера о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "психические проблемы".

Свое мнение Сийярто написал в Фейсбуке.

"В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", - высказался Сийярто.

Как сообщала "Страна", после заявления спикера парламента Венгрии Кевера о "личных психических проблемах" Зеленского в МИД Украины усомнились в адекватности венгерского политика. Украинское ведомство предложило ему обнародовать справку о состоянии его психического здоровья.

А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что подобными заявлениями Венгрия подыгрывает России.

"Весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию", - написал Стефанчук.