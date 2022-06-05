МИД Украины хочет увидеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии после его слов о Зеленском
После заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского в МИД Украины усомнились в адекватности венгерского политика. Украинское ведомство предлагает ему обнародовать справку о состоянии его психического здоровья.
Об этом у себя в Facebook написал спикер МИД Олег Николенко.
"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированном в справке", - говорится в сообщении.
Также Николенко добавил, что венгерские политики продолжают оправдывать преступления России, которые она совершает на территории Украины.
"К большому сожалению, венгерские политики упорно продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", - добавил спикер МИД.
Скриншот: Facebook/Oleg Nikolenko
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