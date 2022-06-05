После заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского в МИД Украины усомнились в адекватности венгерского политика. Украинское ведомство предлагает ему обнародовать справку о состоянии его психического здоровья.

Об этом у себя в Facebook написал спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированном в справке", - говорится в сообщении.

Также Николенко добавил, что венгерские политики продолжают оправдывать преступления России, которые она совершает на территории Украины.

"К большому сожалению, венгерские политики упорно продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", - добавил спикер МИД.

Скриншот: Facebook/Oleg Nikolenko

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