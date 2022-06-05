Высказывание о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского, сделанное спикером парламента Венгрии Ласло Кевером, вызвало жесткую ответную реакцию украинских властей. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что подобными заявлениями Венгрия подыгрывает России.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию. В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине в том числе - закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена достаточно быстро", - сказал Стефанчук.

Скриншот: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Напомним, в МИД Украины заявили о желании увидеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии после его слов о Зеленском.

Также мы писали, что в Офисе президента также ответили на заявление спикера парламента Венгрии о "психических проблемах" у Зеленского.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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