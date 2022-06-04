Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед мэрами городов США и призвал их разорвать отношения с российскими городами-побратимами.

"Вы знаете, что десятки американских городов сохраняют так называемое "побратимство" с городами РФ. Чикаго и Москва, Джексонвиль и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток, Олбани и Туда. Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. А вот России они дают возможность говорить, что даже после начала такой войны она не изолирована", - заявил президент в своем видеообращении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США сейчас фактически нет контактов.

Также в России заявили о готовности бить по США, если Украина использует американское оружие для ударов по РФ.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.