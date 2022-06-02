Между Москвой и Вашингтоном сейчас фактически нет контактов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют", - сказал Песков.

Напомним, что США опубликовали обновленный санкционный список россиян. В него вошла Мария Захарова из МИДа, друг Путина, министры правительства РФ и другие представители режима.

А в России пригрозили США стратегическим ядерным ударом со словами: "Джо, ты себя-то не успокаивай".

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.