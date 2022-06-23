В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляют, что Россия продолжает размещать на острове Змеиный подразделения ПВО, системы РСЗО, подразделения спецназначения и катерную группу.

Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщает пресс-служба разведки в телеграм-канале.

При этом разведка сообщает, что украинская сторона наносит удары по позициям в рамках операции по освобождению острова.

"Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция продолжится до полного освобождения острова Змеиный", - заявил Кирилл Буданов.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по острову Змеиный. Был уничтожен российский ЗРК "Панцирь-С1".

Также ранее Planet Labs опубликовал спутниковые фото последствий обстрела Змеиного, на которых видна выжженная земля.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.